お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が、3日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。大阪で“ナンバー1”の人気がある芸人について言及した。

番組には、フットボールアワー・岩尾望が出演。鬼越トマホークとは、同じカンテレの「フットマップ」で共演経験があるなどと紹介すると、MCの東野幸治が「関西の需要あんねや？」と鬼越に質問した。

鬼越・良ちゃんは「やっぱり関西の人は、こういう下品な人が好きなんですよね」と自らのコンビを指して、自虐ネタで一笑い。さらに「関西人は、この見た目が安心するらしくて」とコワモテ顔に需要があると説明すると、東野は「きょうは黒田が3人いる感じ」とメッセンジャー・黒田有を指さして笑った。

すると鬼越・金ちゃんは「YouTubeでは、すでにオファーを出してます」と黒田を“指名済み”と告白。良ちゃんは、動画撮影に関して「僕らが関西に来たときに」と話し、「黒田さんは東京で需要がないんですよ」と指摘すると、黒田も笑うしかなかった。

ただ東野は「これ、本当なのよ！」とズバリ。「東京に行ったら、ガチガチになんのよ」と黒田の持ち味がなくなると指摘し、一方で「大阪では“キング”と呼ばれている」などとイジった。

さらに東野は続けざまに「本音を言うが、かわいげがある。大阪のおばちゃんはど真ん中で好きなのよ」と褒めると、黒田は「いやいや」と照れながら否定。

すかさず東野が「我々は冗談で言うけれど、本人は“いやいや”と。本気にしているからね。冗談や。なにモジモジしてんのよ」とツッコむと、はしごを外された黒田は恥ずかしがっていた。