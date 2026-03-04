Snow Manの公式SNSが更新され、新曲「オドロウゼ！」に合わせてダンスする深澤辰哉と渡辺翔太の動画が公開された。

【動画】深澤辰哉＆渡辺翔太「オドロウゼ！」ダンス動画／他メンバーのダンス動画

■深澤辰哉＆渡辺翔太、「オドロウゼ！」で軽快ダンス

ふたりは「オドロウゼ！」のMVで着用した衣装姿で登場。

深澤はピンクブラウンのダブルジャケットにネクタイを合わせ、胸元にはブローチを添えた上品なコーディネート。

一方、渡辺はブルーのジャケットにレース調のハイネックトップスを合わせ、チェーンアクセサリーが映える華やかなスタイリングだ。

白い壁を背景に、リズムに合わせて指をさしたり、手を握ったり開いたりする振り付けを披露。笑顔を浮かべながら息の合った動きを見せ、楽しげな雰囲気の中でダンスを繰り広げている。

最後にはふたりで顎に指を当てるポーズを決める場面もあり、仲の良さが伝わるダンス動画となっている。

ファンからは「悪友コンビ最高」「しょっぴーの髪色かっこいい」「オリーブっぽい髪色かわいすぎる」「もうピーターパンにしか見えない」「2人ともビジュ良すぎ」「なんて尊いの」といった声が寄せられている。

