クロスキャット <2307> [東証Ｐ] が3月4日大引け後(15:30)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の34円→37円(前期は33円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への利益還元を実施していくことを基本方針とし、連結配当性向 35％以上を目標としております。 今期、当社はクラウド関連や公共分野にて受注が好調に推移し、業績が堅調に拡大しています。こうした状況を踏まえ、当社は従業員への還元を強化するとともに、上記の方針の下、株主の皆さまへより一層の利益還元を図るべく、2026年３月期の年間配当金を2025年５月13日に公表した普通配当１株当たり34円から３円増配し、１株当たり37円といたします。 なお、当社は、剰余金の配当等、会社法に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議による旨定款に定めております。

