ETF売買代金ランキング＝4日大引け
4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 373674 23.7 49290
２. <1357> 日経Ｄインバ 74327 113.8 4873
３. <1321> 野村日経平均 72450 65.4 56380
４. <1458> 楽天Ｗブル 39146 96.2 58650
５. <1360> 日経ベア２ 38878 158.6 119.9
６. <1579> 日経ブル２ 33614 59.4 530.8
７. <1306> 野村東証指数 31259 131.1 3818
８. <1540> 純金信託 29857 0.8 24650
９. <1568> ＴＰＸブル 13538 71.9 807.6
10. <1542> 純銀信託 12246 -39.9 38220
11. <1489> 日経高配５０ 11106 130.6 3115
12. <1329> ｉＳ日経 10418 48.0 5609
13. <1320> ｉＦ日経年１ 10298 123.3 56220
14. <2644> ＧＸ半導日株 9916 49.2 3135
15. <1475> ｉＳＴＰＸ 9589 175.7 372.6
16. <1671> ＷＴＩ原油 9036 22.8 3976
17. <1330> 上場日経平均 8219 38.5 56460
18. <2036> 金先物Ｗブル 6406 -6.8 248700
19. <1308> 上場東証指数 6259 438.6 3774
20. <1615> 野村東証銀行 6225 82.2 564.0
21. <1459> 楽天Ｗベア 6000 60.9 196
22. <1305> ｉＦＴＰ年１ 5442 431.4 3865
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 4858 -5.6 75610
24. <1367> ｉＦＴＰＷブ 4556 193.4 62200
25. <314A> ｉＳゴールド 4140 -3.5 383.3
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 4132 51.1 2114.5
27. <1655> ｉＳ米国株 4025 63.2 768.6
28. <1356> ＴＰＸベア２ 3883 133.1 146.7
29. <200A> 野村日半導 3796 28.0 3052
30. <1346> ＭＸ２２５ 3529 90.8 56070
31. <1326> ＳＰＤＲ 3523 62.1 74360
32. <1571> 日経インバ 2908 156.2 383
33. <1358> 上場日経２倍 2697 3.0 93670
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 2692 95.1 647.5
35. <1328> 野村金連動 2580 -29.2 19185
36. <513A> ＧＸ防衛日株 2471 -16.7 926
37. <1348> ＭＸトピクス 2367 -24.2 3770
38. <2038> 原油先Ｗブル 2172 -46.1 2049
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1739 152.4 123
40. <1541> 純プラ信託 1600 -16.8 9845
41. <1577> 野村高配７０ 1476 105.3 53230
42. <1398> ＳＭＤリート 1360 -73.8 2033.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1350 78.3 54360
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 1311 109.4 11425
45. <1699> 野村原油 1291 31.5 498.0
46. <1591> 野村ＪＰＸ 1255 506.3 33130
47. <1545> 野村ナスＨ無 1163 18.3 39000
48. <1580> 日経ベア 1149 65.8 1015.0
49. <2559> ＭＸ全世界株 1125 53.9 26580
50. <399A> 上場高配５０ 1114 117.6 2080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
