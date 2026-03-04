　4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　373674　　　23.7　　　 49290
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 74327　　 113.8　　　　4873
３. <1321> 野村日経平均　　 72450　　　65.4　　　 56380
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 39146　　　96.2　　　 58650
５. <1360> 日経ベア２　　　 38878　　 158.6　　　 119.9
６. <1579> 日経ブル２　　　 33614　　　59.4　　　 530.8
７. <1306> 野村東証指数　　 31259　　 131.1　　　　3818
８. <1540> 純金信託　　　　 29857　　　 0.8　　　 24650
９. <1568> ＴＰＸブル　　　 13538　　　71.9　　　 807.6
10. <1542> 純銀信託　　　　 12246　　 -39.9　　　 38220
11. <1489> 日経高配５０　　 11106　　 130.6　　　　3115
12. <1329> ｉＳ日経　　　　 10418　　　48.0　　　　5609
13. <1320> ｉＦ日経年１　　 10298　　 123.3　　　 56220
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　9916　　　49.2　　　　3135
15. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　9589　　 175.7　　　 372.6
16. <1671> ＷＴＩ原油　　　　9036　　　22.8　　　　3976
17. <1330> 上場日経平均　　　8219　　　38.5　　　 56460
18. <2036> 金先物Ｗブル　　　6406　　　-6.8　　　248700
19. <1308> 上場東証指数　　　6259　　 438.6　　　　3774
20. <1615> 野村東証銀行　　　6225　　　82.2　　　 564.0
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　6000　　　60.9　　　　 196
22. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　5442　　 431.4　　　　3865
23. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　4858　　　-5.6　　　 75610
24. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　4556　　 193.4　　　 62200
25. <314A> ｉＳゴールド　　　4140　　　-3.5　　　 383.3
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　4132　　　51.1　　　2114.5
27. <1655> ｉＳ米国株　　　　4025　　　63.2　　　 768.6
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　3883　　 133.1　　　 146.7
29. <200A> 野村日半導　　　　3796　　　28.0　　　　3052
30. <1346> ＭＸ２２５　　　　3529　　　90.8　　　 56070
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　3523　　　62.1　　　 74360
32. <1571> 日経インバ　　　　2908　　 156.2　　　　 383
33. <1358> 上場日経２倍　　　2697　　　 3.0　　　 93670
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　2692　　　95.1　　　 647.5
35. <1328> 野村金連動　　　　2580　　 -29.2　　　 19185
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　2471　　 -16.7　　　　 926
37. <1348> ＭＸトピクス　　　2367　　 -24.2　　　　3770
38. <2038> 原油先Ｗブル　　　2172　　 -46.1　　　　2049
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1739　　 152.4　　　　 123
40. <1541> 純プラ信託　　　　1600　　 -16.8　　　　9845
41. <1577> 野村高配７０　　　1476　　 105.3　　　 53230
42. <1398> ＳＭＤリート　　　1360　　 -73.8　　　2033.5
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1350　　　78.3　　　 54360
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　1311　　 109.4　　　 11425
45. <1699> 野村原油　　　　　1291　　　31.5　　　 498.0
46. <1591> 野村ＪＰＸ　　　　1255　　 506.3　　　 33130
47. <1545> 野村ナスＨ無　　　1163　　　18.3　　　 39000
48. <1580> 日経ベア　　　　　1149　　　65.8　　　1015.0
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　1125　　　53.9　　　 26580
50. <399A> 上場高配５０　　　1114　　 117.6　　　　2080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース