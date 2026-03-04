4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数57、値下がり銘柄数536と、値下がりが優勢だった。



個別ではＷｅｌｂｙ<4438>がストップ高。ソフトフロントホールディングス<2321>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ＭＴＧ<7806>は昨年来高値を更新。ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド<9257>、スカイマーク<9204>、チームスピリット<4397>、グロービング<277A>、サークレイス<5029>は値上がり率上位に買われた。



一方、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ安。パワーエックス<485A>は一時ストップ安と急落した。ＪＳＨ<150A>、ダイブ<151A>、キッズスター<248A>、インフォメティス<281A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>など86銘柄は昨年来安値を更新。窪田製薬ホールディングス<4596>、フィーチャ<4052>、データホライゾン<3628>、ジャパン・ティッシュエンジニアリング<7774>、サスメド<4263>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

