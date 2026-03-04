4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比41.6％増の9344億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同45.6％増の6865億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株女性 <1652> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> 、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> 、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> など7銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＦＴＳＥ日本株高配当ＣＦ <518A> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が11.86％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が4.43％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が3.82％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.65％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は16.30％安、ＭＡＸＩＳカーボン・エフィシェント <2560> は14.22％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は8.13％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> は7.65％安、ＮＥＸＴ 機械 <1624> は7.06％安と大幅に下落した。



日経平均株価が2033円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3736億7400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2390億3900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が743億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が724億5000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が391億4600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が388億7800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が336億1400万円の売買代金となった。



