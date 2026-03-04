すべてが″究極進化″した「日清焼そばエクストリームU.F.O.」発売 - U.F.O.50周年記念
日清食品は3月2日、「日清焼そばエクストリームU.F.O.」(希望小売価格259円/税別)を全国で発売した。
同商品は、「日清焼そばU.F.O.」の発売50周年を記念する商品第1弾として発売された。
ソース、麺、具材、ふりかけのすべてを"究極進化"。通常のU.F.O.と比べ、太さを約114%にアップした"ぶっといもちもち麺"と、濃さを約110%にアップし、つぶつぶ食感のガーリックを加えた"もっとぶっ濃い濃厚つぶつぶソース"を合わせることで、U.F.O.ならではの濃厚な味わいを際立たせた。
具材は、通常のU.F.O.で使用している肉具材の体積を約169%にアップした"でっかい肉具材"のほか、たっぷり増量した大切りのキャベツを入れた。別添の青のり&紅ショウガふりかけも、通常品比で約130%に増量している。
