ミャンマーの少数民族武装勢力と共謀し、核物質や麻薬を密売して武器を調達しようとした罪などに問われていた日本国籍のエビサワ・タケシ被告に対し、アメリカ・ニューヨークの連邦地裁は20年の拘禁刑を言い渡しました。

司法省は3日、核物質をミャンマーから密輸しようとした罪などに問われていたエビサワ・タケシ被告（61）に20年の拘禁刑の判決が下されたと発表しました。

発表文によりますと、エビサワ被告は2019年から22年にかけて、麻薬や武器密売人などを装ったアメリカの麻薬取締局のおとり捜査官と接触。

ミャンマーの少数民族武装勢力と共謀し、核兵器計画を担当するイランの将軍を装った捜査関係者に対して、ウランやプルトニウムを売り、代わりに地対空ミサイルなどの兵器を入手しようとしたということです。

押収された核物質のサンプルを分析したところ、実際にウランや兵器級のプルトニウムが検出されたとしています。

また、エビサワ被告は別の武装勢力のために対戦車ロケット弾などを入手しようと、ニューヨークでの流通を目的に覚せい剤などを捜査官に販売しようとしたということです。

エビサワ被告は2022年にアメリカの当局に逮捕され、日本やタイ、スリランカなどにもネットワークを持つ「ヤクザ組織の幹部」だとニューヨークの連邦地検に指摘されていました。