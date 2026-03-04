いよいよ5日に開幕する2026WBC。広報事務局は1次ラウンド・東京プールにおける“お願い”を発表しました。

開催地は東京ドーム。侍ジャパンが出場する試合のチケットはすでに完売しており、多くの来場者が見込まれます。そんな中、すべての入場ゲートではゲート式の金属探知機を使用した厳重な手荷物検査が実施されるほか、ペットボトルや水筒等のすべての飲料物の検査を実施。さらに1日で2試合を実施する日程もあるため、観客の入れ替えもあり、大変な混雑が見込まれます。

このため、広報事務局は「入場に時間がかかることが予想されますので、お手荷物はできるだけ少なくしたうえで、飲食物の場外からの持ち込みも必要最小限とし、スムーズな入場にご協力をいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけました。加えて、東京プールの全試合では球場内のコインロッカーも使用不可とされており、大きな荷物は事前に周辺のコインロッカーを利用するようアナウンスされました。

日本の初戦は6日のチャイニーズ・タイペイ戦。侍ジャパンの試合は該当とはなりませんでしたが、5日の韓国対チェコ戦、6日のオーストラリア対チェコ戦、9日のオーストラリア対韓国戦においては、開場30分前から当日券の販売を行うことも発表されています。