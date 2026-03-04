◇「U−NEXT BOXING 5」ボクシングWBO世界フライ級タイトルマッチ12回戦 オラスクアガ《12回戦》飯村樹輝弥（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

東洋太平洋フライ級王者でWBO世界同級7位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）が4日、世界初挑戦に向け都内の所属ジムで練習を公開した。

飯村は“チャンピオンカラー”の金髪姿に金色のグローブを着用してシャドーボクシングとミット打ちを披露。WBO王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）戦へ「フライ級の中で一番強いチャンピオンでこれ以上ない相手。勝てれば何でも良い。愚直に食らいついていきたい」と覚悟を口にした。

昨年12月17日にオラスクアガへの挑戦が内定していたが、飯村が肋骨を骨折したため辞退。今回が待望の世界初挑戦となる。「遠回りしてでも世界を獲りにいこうと思った。一度流れたものがまた話がきて、ついていると思った。当日もその運を発揮したい」と笑みを浮かべた。

オラスクアガは同日に“代役挑戦者”の桑原拓（大橋）に4回TKO勝ちするなど、2戦連続序盤のTKO勝ちしている強敵。「自分は特化した武器はないがトータルのバランスは悪くはないと思う。ボクシングに対する集中力には自信を持っているので、12ラウンドそこで上回れるか。チャンスがあればいく準備もしている」。今回の試合からコンビを組む奥村健太トレーナーらと、これまで同王者に挑んだ日本人選手の試合を参考に対策を重ねている。

夫婦で挑む大一番だ。大学4年時から交際し、日本同級王座を奪取した23年に元アマチュアボクサーの真成美さんと入籍した。現在は自宅でミットを持ち、練習前にはバンデージを巻くなど、トレーナーとしても夫をサポート。初の世界戦ではセコンドから夫を支える予定で「過剰に意識はしていないが、いつもより気を引き締めて臨みたい」と真成美夫人。

飯村は現在「別居中」でボクシングに集中するため家族と離れてジム周辺の豊島区内で一人暮らし。昨年8月に誕生した長女・望杏（のあ）ちゃんの顔を見る頻度は週1日程度と言うが「勝ってベルトを巻くことが最高の恩返しになる」と世界初勝利を家族に届けるためにも負けられない一戦だ。

“角海老魂”で番狂わせを起こす。王者に対しては「自分も周りの評価もフライ級で一番強い」と評価。ただ所属ジムの小堀佑介会長は08年5月の世界初挑戦でWBA世界ライト級王者ホセ・アルファロ（ニカラグア）に2回にダウンを奪われながら、3回逆転TKO勝利で世界王座を獲得。現WBA世界バンタム級王者の堤聖也（30）は24年10月には井上拓真に3―0判定勝ちするなど、同門の先輩はこれまで何度も不利予想を覆してきた。「不利と言われた試合もあるが小堀会長もそうだし、小国さんもグスマンに勝った。堤さんも最強兄弟に勝ったし（下馬評を）覆す試合を見てきた。それを自分も体現したい」と“角海老魂”で最強王者から金星を獲ってみせる。

この日は日大時代の先輩で昨年8月の試合後に急性硬膜下血腫を起こして亡くなった神足茂利さん（M.T）のロゴがプリントされたTシャツを着用。大学時代の寮では同部屋で「シゲ先輩（神足さん）には料理をめちゃくちゃ教わった」。また日大時代の恩師である梅下新介さんは同年10月に急逝。飯村は数日前に同氏が夢に出てきたことを明かし「シゲ先輩も世界の舞台を見たかったはず。いろんな先輩たちが目指してきたものがある。出し尽くしたい」。亡き恩師と先輩のためにも世界王座奪取を誓った。