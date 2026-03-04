ノンフィクションライターの石戸諭氏が４日、フジ・カンテレ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」で、ＷＢＣについて選手の球場入りまでテレビ中継されることに「やりすぎ」と苦言を呈した。

この日はＷＢＣの試合を特集。試合前には大谷翔平が子どもにサインをする神対応などが話題になったことなどを伝えた。

スポーツに関心がない古市憲寿氏は、大谷のサインについて「サインもらってどうするの？」と身もふたもない質問。これに石戸氏は「家に飾っとくんだよ！」と吐き捨て。青木源太アナも「置いてニヤニヤするんですよ。あのときもらったなって」と主張。自身も桑田真澄氏にサインをもらい「家でずっと見てた」などと主張した。

眞鍋かをりも「存在が尊い。練習でいいから生で見てみたい。サインまで言わない。生で見たい」とうっとりだが、古市氏から「野球ファンでもないくせに」とツッコまれていた。

すると石戸氏が「やり過ぎですよ。大谷さんに関しては」と切り出し「どうでもいいと言ったらあれですけど、球場入り、そりゃするだろ。球場入りするところからカメラで追いかけて。これはやり過ぎじゃないかと」と連日、テレビで球場入りまで中継されることに苦言を呈していた。