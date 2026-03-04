AFC女子アジアカップ

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）は4日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ・グループC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦した。日本女子代表の公式SNSが大会メンバー26人を紹介した中で、意外な事実に反響が広がっている。

2大会ぶり3回目のアジア制覇を目指す、なでしこJ。日本女子代表の公式Xは「『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』に臨むなでしこジャパンの所属クラブマップをご紹介」と綴り、各選手の所属先を文面に綴り、画像でマップも添えた。

26人中、19人が欧州クラブに所属。国内組はわずか4人で、最大勢力は16人のイングランド勢に。男子と同様、海外組が独占状態となったメンバー構成に、X上のファンからは「なでしこジャパン、え？」「10年前では考えられなかった」「女子も海外組が増えたなあ」「メンバー見たら間違いなく史上最強クラス」など、驚きの声が広がった。

今大会は来年ブラジルで開催される女子ワールドカップへのアジア予選を兼ねており、6チーム（上位4チームと、準々決勝で敗れたチーム同士のプレーオフに勝利した2チーム）が本大会切符を手にする。



（THE ANSWER編集部）