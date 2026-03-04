3月3日、日本テレビの徳島えりかアナウンサーが自身のInstagramを更新。3人組テクノポップユニットPerfumeメンバーとの “4ショット” を披露し、ファンから歓声があがっている。

徳島は《Perfume Official Fanclub P.T.A.Movieに なんとなんと…声で出演させていただきました お声がけいただいた時から、収録中も、ずっと夢のようで信じられないまま…》とつづり始め、振り袖にたすき姿の3人と、自身は半袖Tシャツ姿で、4人並んだオフショットを公開した。

その後、家にムービーが届き、何度も見返したという徳島アナは、《現場ではいつもライブで見ていた通り和気藹々 仲良く楽しく会話されているお三方がまぶしくて ネビュラロマンスのお話もさせていただいちゃったり… 貴重な時間を本当にありがとうございました》とメンバーへ感謝したあと、Perfumeの楽曲『Dream Fighter』の歌詞の一部を引用していた。

コメント欄には、メンバーのあ〜ちゃんも反応し、《声だけだなんて 贅沢すぎて…こんな光栄なことはないです ありがたすぎました》とコメント。徳島アナは《こちらこそです…！お邪魔させていただき本当にありがとうございました ずっとずっと大好きです》と返信している。

フォロワーからは、

《動画拝見いたしました。3姫の雰囲気はもちろんですが、徳島さんのお声も素晴らしかったですよ。》

《素敵なお仕事でしたね 敢えて映像には映らない声だけの出演でしかもとても聞きやすく完璧でした 同じファンとして誇らしいです》

《大好きなPerfumeと大好きな徳島さんがー！嬉しすぎます》

などと徳島の仕事ぶりを称賛する声や歓びの声が寄せられている。

メジャーデビュー20周年の記念日である2025年9月21日に、2026年からコールドスリープ（活動休止）することを発表したPerfume。2025年大晦日に出演した『第76回NHK紅白歌合戦』でラストステージを披露したあと、年が変わってメンバーは各々の道を歩んでいる。

そうしたなか、今年2月には3人がアパレル会社とのコラボに登場し、注目を集めた。

スポーツ紙記者が言う。

「2月16日、Perfumeの公式Instagramが、Perfumeをアンバサダーとして起用したアパレル会社『Reebok（リーボック）』の新コレクションのルックを公開しました。

3人は2025年にもリーボックのアンバサダーを務めており、休止前に撮影した写真が使用されたようです。コールドスリープ中とはいえ、これからもさまざまな場面で3人そろったショットなどを見ることができるかもしれませんね」

5月15日には、コールドスリープに至るまでの裏側に密着したドキュメンタリー映画『Perfume “コールドスリープ”-25 years Document-』が公開されるPerfume。コールドスリープ中とはいえ、ファンはSNS上などで3人そろって元気な姿を見せることに期待していることだろう。