【ぽこ あ ポケモン：更新データ（Ver.1.0.1）】 3月4日 配信開始

ポケモンは3月4日、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」において、更新データ（Ver.1.0.1）の配信を開始した。

3月5日発売予定の「ぽこ あ ポケモン」だが、発売前にアップデートの配信を開始。更新データ（Ver.1.0.1）ではいくつかの不具合が修正されている。なお、オンライン要素をプレイするには最新の更新データが必要となるほか、ローカル通信では一緒に遊ぶ人と更新データのバージョンを揃える必要がある。

