本田真凜、妹たちとの可愛らしいエピソードを告白「お姉ちゃんでいられるのが嬉しい」
プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が3月4日、都内で行われた「Luarine」ブランドローンチ発表会に出席。妹たちへの愛を明かした。
【写真】本田真凜、美しさ全開！ イベントでの様子
「Luarine」は、本田がプロデュースするコスメブランド。本田が氷上でも日常でもメイクをする上で大切にしてきた“透明感”にフォーカスしたブランドとなっている。みずみずしいうるおいと繊細な光で、その人のもつ肌の透明感を引き出す“透明感ヒカリメイク”という新たなメイクスタンダードを提案していく。
本田の長年の夢だったというコスメブランドのプロデュース。本田は中学生の頃にプロデュースコスメに出会ったと振り返り「その時に『コスメってプロデュース出来るんだ！』って知って。そこから自分なりに成分やどんな商品を出したいか、色の名前、ブランドのイメージをノートに書き溜めるようになりました。今日こうしてブランドローンチイベントに立っていることが信じられないような気持ちです。大きな夢がひとつ叶ったな、という気持ちです」と喜びの表情を浮かべた。
製品にちなみ“ピュア”だと思う存在を話す場面で、本田は「やっぱり妹たちですかね」と妹の望結と紗来のことだと回答。本田は「二人とも違う形で私のことがすごく好きで、愛を感じる瞬間が多くて。かわいくてピュアだな、と感じます」と優しげな表情を見せた。
本田は望結のことを「本当に愛が強くて」と表現し「定期的に私の部屋から洋服を持って帰って、去年は10着以上くらい望結が持って帰って。私が着る服がない状況になるくらい（笑）」と暴露。さらに「私の家のトイレとかに望結が置物を置いて帰って。『これを見たら望結を思い出して』って。妹なんですけどずっと好きでいてくれているのでうれしいですし、ピュアだなと」と明かした。
紗来に関して本田は、自分を見ていると思うくらいに性格が似ていると告白。先日一緒に出かけた時には、打ち合わせをしていないのに同じようなコーディネートをしていたと明かし「紗来は『えぇ〜おんなじ〜！』みたいな反応をするんですが、よくよく聞くと、私がどんな格好をしてくるかを想像して双子コーデみたいなものを悩んで着てきたと。本当にピュアだなって」とほほ笑んだ。
妹たちからの愛を日々感じている本田は、妹たちの写真を見返すことが日課だという。本田は「この二人のお姉ちゃんでいられるのがうれしいな、って。一生いられるわけじゃないですか。昨日も紗来の卒業でそれを実感しました」と妹たちへの愛を口にした。
