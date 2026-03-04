櫻坂46山崎天、出演作予告を映画館で鑑賞「ちょっと恥ずかしい気持ちも」“プレッシャー”を感じた瞬間も明かす【GEMNIBUS vol.2】
【モデルプレス＝2026/03/04】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が4日、都内にて開催された『GEMNIBUS vol.2』（3月6日〜3月12日・TOHOシネマズ日比谷にて一週間限定公開）完成報告会に、森七菜、黒川想矢、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、とともに出席。プレッシャーを感じた瞬間を明かした。
【写真】西野七瀬・櫻坂46山崎天ら豪華キャスト9人集結
短編映画『ソニックビート』で映画初主演を務めた西垣は「今までいろんな作品に出演させていただいていたので、僕も現場の雰囲気作りを担うのも、主演のお仕事の一つだと思っていたので、普段気を遣わないところまで気を遣ってみようというところで」と座長としての振る舞いを心がけたと明かし。「僕の新しいことにチャレンジしようという気持ちも、イサオ（役名）に何かしら影響を与えていたのかなと、完成したものを見て思いました」と話した。
一方、今作で映画初出演となった山崎は「短編映画初挑戦だったので、初日は本当に緊張して不安でいっぱいだった」としつつも「監督が役柄や人となりを一つ一つ指導してくださって、すごく安心して私も撮影できました」と回顧。また、「先日プライベートで『TOHOシネマズ』に行ったんだすけど、そのときに予告が流れて、今まで感じたことのない喜びというか、うわーって体温が上がってしまって。ちょっと恥ずかしい気持ちもあったんですけど、皆さんと作った作品が送り届けられるっていう実感が湧いてすごく嬉しかったですし、これからも演技にどんどん挑戦していきたいです」と意気込んだ。
さらに、この作品のテーマが「プレッシャー」であるということが話題に上がると「私もプレッシャーはよく感じるほうで、撮影でも一つありまして…」と切り出した山崎。自身が演じるアキは、陸上部で一番足が速い設定であったが「簡単に（西垣に）追いつかれそうになってプレッシャーでした（笑）。かなり怖かったです…。本当に申し訳なかったです（笑）やっぱり足速い…」とコメント。これに西垣は「全然そんなことはないんですけれども（笑）。全力で走る芝居だったので、一回全力で走ってみたら、追いついちゃった（笑）」と笑顔で振り返った。
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」の取り組みの1つとして誕生した、複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』。今回公開される第2弾『GEMNIBUS vol.2』では、『青い鳥』『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』『顔のない街』『インフルエンサーゴースト』『ソニックビート』『もし、これから生まれるのなら』の6作品が制作された。（modelpress編集部）
【タイトル：『青い鳥』】
■監督・脚本・撮影：増田彩来
■出演：森七菜、黒川想矢／井浦新
【タイトル：『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』】
■監督・脚本：大川五月
■出演：黒島結菜、浅野温子、清水美砂、坂口涼太郎
【タイトル：『顔のない街』】
■監督・脚本：村上リ子
■出演：吉田美月喜 香椎由宇、金沢友花、川口ゆりな
■原案：西田充晴（ペンネーム：奇多郎）「顔のない街」（東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト 大賞受賞作品）
【タイトル：『インフルエンサーゴースト』】
■監督・脚本・編集：西山将貴
■出演：西野七瀬 本郷奏多／武田玲奈／カルマ 青島心
【タイトル：『ソニックビート』】
■監督・脚本：関駿太
■出演：西垣匠 山崎天（櫻坂46） 戸塚純貴
【タイトル：『もし、これから生まれるのなら』（アニメーション）】
■監督・脚本：土海明日香
■出演：林咲良 松村くるみ
■音楽：原摩利彦
■主題歌：坂本美雨「Lullaby」（Universal Music）
■制作：騎虎
【Not Sponsored 記事】
【写真】西野七瀬・櫻坂46山崎天ら豪華キャスト9人集結
◆山崎天、映画館で予告を鑑賞「ちょっと恥ずかしい気持ちも」
短編映画『ソニックビート』で映画初主演を務めた西垣は「今までいろんな作品に出演させていただいていたので、僕も現場の雰囲気作りを担うのも、主演のお仕事の一つだと思っていたので、普段気を遣わないところまで気を遣ってみようというところで」と座長としての振る舞いを心がけたと明かし。「僕の新しいことにチャレンジしようという気持ちも、イサオ（役名）に何かしら影響を与えていたのかなと、完成したものを見て思いました」と話した。
◆山崎天、プレッシャー感じた瞬間とは
さらに、この作品のテーマが「プレッシャー」であるということが話題に上がると「私もプレッシャーはよく感じるほうで、撮影でも一つありまして…」と切り出した山崎。自身が演じるアキは、陸上部で一番足が速い設定であったが「簡単に（西垣に）追いつかれそうになってプレッシャーでした（笑）。かなり怖かったです…。本当に申し訳なかったです（笑）やっぱり足速い…」とコメント。これに西垣は「全然そんなことはないんですけれども（笑）。全力で走る芝居だったので、一回全力で走ってみたら、追いついちゃった（笑）」と笑顔で振り返った。
◆「GEMSTONE Creative Label」
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」の取り組みの1つとして誕生した、複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』。今回公開される第2弾『GEMNIBUS vol.2』では、『青い鳥』『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』『顔のない街』『インフルエンサーゴースト』『ソニックビート』『もし、これから生まれるのなら』の6作品が制作された。（modelpress編集部）
◆作品概要
【タイトル：『青い鳥』】
■監督・脚本・撮影：増田彩来
■出演：森七菜、黒川想矢／井浦新
【タイトル：『You Cannot Be Serious!／ユー・キャノット・ビー・シリアス！』】
■監督・脚本：大川五月
■出演：黒島結菜、浅野温子、清水美砂、坂口涼太郎
【タイトル：『顔のない街』】
■監督・脚本：村上リ子
■出演：吉田美月喜 香椎由宇、金沢友花、川口ゆりな
■原案：西田充晴（ペンネーム：奇多郎）「顔のない街」（東宝×ワールドメーカー短編映画コンテスト 大賞受賞作品）
【タイトル：『インフルエンサーゴースト』】
■監督・脚本・編集：西山将貴
■出演：西野七瀬 本郷奏多／武田玲奈／カルマ 青島心
【タイトル：『ソニックビート』】
■監督・脚本：関駿太
■出演：西垣匠 山崎天（櫻坂46） 戸塚純貴
【タイトル：『もし、これから生まれるのなら』（アニメーション）】
■監督・脚本：土海明日香
■出演：林咲良 松村くるみ
■音楽：原摩利彦
■主題歌：坂本美雨「Lullaby」（Universal Music）
■制作：騎虎
【Not Sponsored 記事】