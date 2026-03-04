韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は2026年3月4日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、韓国代表が1次ラウンド突破する可能性に言及した。

ランキング1位・日本、2位・米国、3位ドミニカ共和国

WBC1次ラウンドは5日に東京ドームで開幕する。韓国代表はプールCに属し、日本、オーストラリア、台湾、チェコと同組となる。

1次ラウンドは5チームによる総当たり戦で行われ、上位2チームが準々決勝にコマを進める。韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退しており、今大会は1次ラウンド突破を目標としている。

1次ラウンド突破に向け、最大のライバルとなるのは台湾だ。「スターニュース」は、「このままなら韓国、台湾を破りWBCベスト8進出！mlb.com『パワーランキング』を公開」とのタイトルで記事化した。

大リーグ公式サイト「mlb.com」は2日、WBCに出場する20か国・地域のパワーランキングを発表した。1位は大会2連覇を狙う日本で、2位は米国。3位ドミニカ共和国、4位ベネズエラ、5位メキシコと続く。

日本を除くプールCに属するチームのランキングは、韓国が7位、台湾が11位、オーストラリアが16位、チェコが18位だった。

「スターニュース」は、大リーグ公式のパワーランキングを受け、次のように報じた。

「パワーランキング通りに順位が決まれば韓国は2位」

「事実上、韓国と2位を争うとみられる台湾は11位にランクインした。またオーストラリアは16位、チェコは18位となった。もし、このパワーランキング通りに順位が決まれば、韓国は2位を獲得する。韓国が2位となった場合、09年のWBC大会以来、実に17年ぶりに準々決勝の舞台に立つことになる」

今大会、1次ラウンド突破に向け、現役大リーガーが招集された。

韓国出身のキム・ヘソン内野手（ドジャース）、イ・ジョンフ（ジャイアンツ）に加え、韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ）、ジャマイ・ジョーンズ外野手（タイガース）らが出場。25年までブレーブスでプレーしたデーン・ダニング投手（マリナーズ傘下）も代表入りした。

WBC韓国代表は、2日に阪神と強化試合を行い、3−3で引き分けた。3日のオリックス戦は8−5で快勝し、直前の強化試合を1勝1分けで終えた。

1次ランドは、5日のチェコ戦が初戦となり、注目の日韓戦は7日に行われる。8日に台湾戦、9日のオーストラリア戦が最終戦となる。