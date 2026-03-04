WILD BLUEの新曲「You」が、山下幸輝が出演するドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』主題歌に決定した。同曲は3月11日(水)に8th Digital Singleとして配信が開始される。あわせて新アーティスト写真も公開され、TikTokでは「You」の先行配信もスタートした。

◆WILD BLUE 新アーティスト写真

「You」は、「ABEMA」とショートドラマプロジェクト「ショードラ」が共同で贈る、縦横連動ハイブリッドドラマ『バッドチョイス・グッドラブ』の主題歌として書き下ろされた楽曲。日本を代表する音楽プロデューサーのUTAが、“運命の恋をやり直す”という作品テーマに寄り添いながら、恋愛の中で誰もが一度は抱える後悔や未練、そして過去を受け止めて前へ進もうとする想いを丁寧に描いた。温かさと切なさが同居する歌詞とメロディが、リスナーをやわらかく包み込むミディアムバラードだ。本ドラマにはWILD BLUEのリーダーであり俳優としても活躍する山下幸輝が、“サブカルクソ男”な元カレ・須藤鯨として出演する。

公開された新アーティスト写真はドラマの舞台となった下北沢で撮影。楽曲の世界観を表現したジャケット写真も本日3月4日(水)に公開となった。

■8th Digital Single「You」

リリース日：2026年3月11日(水）

Pre-add/Pre-save https://ykmusicent.lnk.to/You_pre

*3月4日(水)よりTikTokにて音源先行配信

◾️1stアルバム『CURVE』

リリース日：2026年発売予定

※WILD BLUEオフィシャルHP・SNSにて後日発表予定

■ライブ出演情報

＜AGESTOCK2026 in 国立代々木競技場 第一体育館＞

日程：2026年3月15日(日）開場17:30(予定)／開演18:30(予定)

会場：国立代々木競技場 第一体育館

チケット： \4.000(税込)

*ローチケ・イープラス・チケットぴあにて一般チケット販売中

詳細：https://2026.agestock.jp/

◾️＜WILD BLUEのライブでもわぶっていきましょう！＞

日程：2026年3月22日（日）大阪音楽堂

「ゲストとわぶる」昼公演：開場12:00/開演13:00

「みんなでわぶる」夜公演：開場16:30/開演17:30 チケット：

・指定席 : 8.800円／芝生スタンディング : 6.800円

・通し券(昼/夜通し券)：17.000円(指定席) 詳細：https://www.asahi.co.jp/wabutteikimashou/