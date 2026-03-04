◆オープン戦 ＤｅＮＡ―中日（４日・横浜）

プロ初先発した中日のドラフト１位・中西聖輝投手（青学大）は４回６安打３失点と苦戦した。全イニングで先頭打者に安打を浴びる苦しい投球。四球は１つだったが「やっぱりコントロール。一日でも早く直さないと。初球のストライク率が悪いから（カウントが悪くなり）先頭打者の出塁につながってしまう。早急に改善しないと」と猛反省した。

２回に先頭の宮崎の左中間二塁打から２死三塁を招き、この回２度目の暴投で得点を許した。３回も石上の中前打の後、三森への四球で無死一、二塁とピンチを拡大。暴投などで１死二、三塁となり、３ボールとした筒香に２点打を浴びた。

オープン戦は２月２３日のロッテ戦（北谷）で３回２安打無失点。同１５日の練習試合・ＤｅＮＡ戦（北谷）から無失点が続いていたが、３度目のマウンドで苦戦した。変化球中心の組み立てになったことも「ストレートに自信を持って投げられていないから」と認め「やっぱり簡単にはいかない。課題がたくさん出た。あした以降と言わず、これからの時間で取り組みたい。しっかり直して出直します」と、すぐに再出発した。