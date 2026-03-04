侍ジャパンの鈴木誠也（31=カブス）がさすがの一発を披露した。

前日2日の試合から日本人大リーガーの出場が解禁となり、昨3日の阪神戦に「3番・中堅」で2試合連続スタメン出場。一回2死の第1打席で、阪神先発・伊藤将の真ん中寄りの直球を左翼5階席まで運び、「日本のみなさんの前で打ててうれしい。2試合しかないので、その中でたくさん球を見て守備に就いて、本戦に向けていい準備ができた」と振り返った。

前回大会も日本代表に選出されたものの、コンディション不良のため、無念の辞退。さるNPB関係者がこう言った。

「2月26日に大谷と臨んだ侍合流会見で『翔平会』を要望。『おいしいご飯を食べにいくわけではない』とかわされたものの、『なんかすみません』と返し、会見場は爆笑となった。スーパースターの大谷がチーム内で浮かないよう、同い年の鈴木が気を配っています。鈴木は大谷へのリスペクトやライバル心といった複雑な心境を隠していないが、今回は大谷とは関係のないところで、メジャー組の中でもかなり気合が入っているようです」

昨季は自己最多の151試合に出場し、打率.245、32本塁打、103打点をマークした。

「それでも、米メディアは『打席で安定した成績を残し続けることに苦労してきた』という評価だった。今年がカブスと結んでいる5年約130億円の大型契約最終年。30発超えも打率は2割4分台という確実性が問題視されている。自身は得意という認識の外野守備にしても、カブスの評価が低く、DHでの起用が続いたり、周囲に『安定感がない』と指摘されるのが納得いかないのです」（前出の関係者）

総額1000億円という大谷級とまではいかなくても、大型契約を勝ち取るためにも、今季の活躍は必要不可欠。手始めにWBCでは大谷より目立つ活躍をもくろんでいるようである。

一方の大谷はといえば、WBCでは“不発”に終わる可能性が出てきた。チームを引っ張らなければという気負いがあるのか、来日直後から「らしくない行動」を連発。そのせいか強化試合でもパっとせず、どこか歯車がズレてしまっているようなのだ。いったい今何が起きているのか。

