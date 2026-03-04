看板商品『セブンプレミアム ワッフルコーン』がリニューアル ミルク本来の豊かな甘みとコクがより引き立つ
セブン‐イレブン・ジャパンは、セブンプレミアムアイスクリームの看板商品『セブンプレミアム ワッフルコーン リッチミルク』（税込246.24円）をリニューアルし、10日より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。
2001年、コンビニエンスストア業界でいち早く“ワッフルコーン”を採用し、試行錯誤の末に誕生した『セブンプレミアム ワッフルコーン』。発売以来、好評の看板商品として、時代ごとの嗜好の変化に応えながら累計20回のリニューアルを重ねてきた。
今回のリニューアルでは、ミルク本来の豊かな甘みとコクが、より素直に感じられる絶妙なバランスにこだわった。素材の質の高さにこだわり抜くことで、濃厚でありながら、後味は驚くほどスッキリと仕上げている。ひと口食べれば、まるで牧場のアイスクリームのような、澄み渡るおいしさが広がる。
糖類や乳製品の配合を徹底的に見直し、生乳量36％はそのままに、ミルクの甘さ・風味が引き立つリニューアルを実施。後味の甘さにもこだわった、スッキリとした仕上がりとなっている。
■担当者コメント
目指したのは、牧場のアイスクリームのようなミルク本来の豊かなコクと、スッキリとした後味の両立です。今回、配合を見直しミルクの甘さ・風味を引き立たせることにこだわりました。開発担当者の想いが詰まったセブンプレミアムが誇る上質な味わいを、ぜひ日常のぜいたくとしてご体感ください。
