櫻坂46森田ひかる、【推しの子】に共感「同じアイドルとして」 アニメ好きメンバーがお気に入り作品を紹介
『AnimeJapan 2026』アンバサダーを務める櫻坂46・松田里奈、森田ひかる、谷口愛季、中嶋優月、的野美青が4日、都内で行われた『AnimeJapan』恒例の大人気企画『アニメ化してほしいマンガランキング』の授賞式に出席し、2年連続でプレゼンターを務めた。
【集合ショット】にっこり笑顔！2年連続でプレゼンターを務めた森田ひかるら
櫻坂46でも特にアニメ好きメンバーである5人が登場。中嶋は「以前より櫻坂46のメンバーと一緒にアニメを見ることが増えて」とし、「的野に誘ってもらって『鬼滅の刃』の映画を観に行きました。つい一昨日ぐらいに、メンバーの小島に15作品くらい細かくアニメを教えてもらったので、これからいっぱい見る予定です」とにっこり。
過去の受賞作からお気に入り作品を聞かれると、松田は昨年に続いて今年も『SPY×FAMILY』を激推し。「アーニャちゃんとダミアンくんのやりとりが好きで、きゅーん！かわいい！ってなってます」と頬をゆるませた。
また、森田は「『【推しの子】』がすごく好きで、同じアイドルとして、共感できる部分もありますし、考えさせられる部分もある」と明かした。「と思ったら物語の深いところにどんどん進んでいくのを見て、ダークさみたいな部分がフィーチャーされていた」と続け、「アニメは作画がとってもきれいなので、どんどん引き込まれて、これからも楽しみな作品です」と語った。
ほかに、谷口は『怪獣8号』、中嶋は『幼稚園WARS』をあげ、的野は今回のエントリー作品から『写らナイんです！』を注目作にあげていた。
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
授賞式のMCは天津飯大郎が務めた。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）
【集合ショット】にっこり笑顔！2年連続でプレゼンターを務めた森田ひかるら
櫻坂46でも特にアニメ好きメンバーである5人が登場。中嶋は「以前より櫻坂46のメンバーと一緒にアニメを見ることが増えて」とし、「的野に誘ってもらって『鬼滅の刃』の映画を観に行きました。つい一昨日ぐらいに、メンバーの小島に15作品くらい細かくアニメを教えてもらったので、これからいっぱい見る予定です」とにっこり。
また、森田は「『【推しの子】』がすごく好きで、同じアイドルとして、共感できる部分もありますし、考えさせられる部分もある」と明かした。「と思ったら物語の深いところにどんどん進んでいくのを見て、ダークさみたいな部分がフィーチャーされていた」と続け、「アニメは作画がとってもきれいなので、どんどん引き込まれて、これからも楽しみな作品です」と語った。
ほかに、谷口は『怪獣8号』、中嶋は『幼稚園WARS』をあげ、的野は今回のエントリー作品から『写らナイんです！』を注目作にあげていた。
同企画は、アニメ・漫画好きからは通称《アニラン》の名で親しまれる本企画は、知る人ぞ知る隠れた名作から話題作まで、毎年幅広い作品がノミネートされ、過去には『SPY×FAMILY』や『薬屋のひとりごと』、『【推しの子】』などが上位にランクイン。歴代30作品以上が実際にアニメ化されている。
今年はノミネート作品の募集を経て全48作品がエントリーし、総投票数は22万票を超えた。アニメ化、大ヒットなど、“殿堂入りアニメの発掘の場”として注目を集める企画となっている。
授賞式のMCは天津飯大郎が務めた。
■「アニメ化してほしいマンガランキング」TOP10一覧
第1位『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』（mmk）
第2位『サンキューピッチ』（住吉九）
第3位『ケツバトラー』（高出なおたか）
第4位『写らナイんです』（コノシマルカ）
第5位『#ギャルとギャルの百合』（イノウエ）
第6位『会社と私生活-オンとオフ-』（金沢真之介）
第7位『ウソツキ！ゴクオーくん』（吉もと誠）
第8位『ディノサン』（木下いたる）
第9位『極楽街』（佐乃夕斗）
第10位『ケントゥリア』（暗森透）