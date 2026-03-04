中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が3日、インスタグラムを更新。放射線性顎骨壊死の手術を終えたことを明かした。

杉田は同日「入院3日目、とうとう11時から放射線性顎骨壊死で砕けて口内に散乱し飛び出してきている腐った骨の摘出手術をしてきます!」と報告。続けての更新で「本日3月4日13時、放射線性顎骨壊死により砕けて口腔内に激痛を伴い露出していた骨の摘出手術が無事終わりました!」とつづった。

さらに「現在は病室に戻り抗生物質を点滴しながら安静にしている状態です。まだ絶食状態は続いてて空腹で泣きそうですが笑、何よりオペが終わった!嬉しい!!口内の痛みは徐々に増してる感じがしますが、鎮痛剤を出していただけるとの事で乗り切りたいと思います」と心境を明かし「オペを担当してくださった先生方、看護師のみなさん、全てのスタッフのみなさん、そしてSNSやお手紙で応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました!」と関係者らへ感謝を伝えた。

また「画像は…いまちょっと顔が酷いコンディションなので、オペに臨む前の写真です。また後日現状の僕をアップしたいと思います」と打ち明けた。