1歳までに3回も家族が変わってしまった1匹のわんこ。育児放棄された理由は「子どもが怖がるから」。そんな過去を持つ子が今の家族に迎えられてからの光景に「出会えてよかった」「幸せそうな笑顔」などのコメントが寄せられています。

【動画：『子どもが怖がるから捨てた』1歳までに3回も家族が変わった犬…現在の光景に涙】

3度も家族が変わった過去

Instagramアカウント「lleeaa_0327」に投稿されたのは、オーストラリアンシェパード「レア」ちゃんのこれまでと現在の姿です。

レアちゃんは1歳になるまでに、なんと3回もお家が変わったのだとか。前の家族には「子どもが怖がるから」という理由で手放されてしまったといいます。

ようやく今のご家族に迎えられたものの、当時のレアちゃんはとても不安そうだったのだとか。いつも寂しげにキュンキュンと鳴きながら、飼い主さんの後をぴったりついて回っていたといいます。「また一人になるの？」「どこにも行かないよね？」そんな気持ちがあったのかもしれません。

愛情をたっぷり受けて…

レアちゃんにありったけの愛を注いだご家族。その温かさに包まれ、レアちゃんもそれに応えるように、少しずつ甘えたり、笑顔を見せてくれることが増えていったといいます。

そしてある日、一家に赤ちゃんが誕生。

「子どもが怖がるから」と手放された過去があったレアちゃん。しかしその心配をよそに、レアちゃんは赤ちゃんにそっと寄り添い、優しく見守ってくれたそうです。

今ではかけがえのない相棒に

それから月日が流れ、赤ちゃんは4歳の男の子に成長。レアちゃんは、そんな男の子の一番の相棒になっているそうです。

1歳で家族になったレアちゃんも、いまでは11歳に。お誕生日には、とんがり帽子をかぶってお祝いしてもらいました。にこやかな表情からは、これまで重ねてきた幸せな時間が伝わってきます。

多くの人に感動を与えた投稿のコメント欄には「これからも家族の一員として元気で楽しく暮らしてね」「泣ける」「長生きして」といった温かなコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『lleeaa_0327』さまでは、レアちゃんとご家族の日常や、心温まるやり取りの様子が数多く投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてください。

写真・動画提供：Instagramアカウント「lleeaa_0327」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。