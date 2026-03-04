ホテイフーズ 「やきとり」製品群拡充 レンジ対応のパウチ、スナック菓子も

ホテイフーズコーポレーションは看板商品「ホテイのやきとり」のラインアップを拡充する。

今春の新商品では、透明パウチ容器で弾力ある肉質にこだわった「やきとり 塩味」を発売するほか、「ホテイのやきとり たれ味」をイメージしたスナック菓子「とりかわポテト たれ味」を発売する。缶詰ユーザーにとどまらず、「ホテイのやきとり」の新たなファン層を広げる。

パウチタイプの「やきとり 塩味」（内容量80g）は、国産鶏もも肉を使用し炭火でていねいに焼き上げ、シンプルに塩味で味付けした。鶏もも肉特有の弾力がしっかりと感じられ、噛むほどに肉の食感と旨味が広がり、缶詰とは違ったおいしさが楽しめる。常温でそのまま食べても電子レンジで温めてもOK。賞味期間12か月。参考小売300円（税別）。販売予定数8000㌜。

「とりかわポテト たれ味」は、油で揚げたカリカリ食感の鶏皮と軽い食感のポテトフライをミックスしたスナック菓子。看板商品の缶詰「ホテイのやきとり たれ味」をイメージした味付けで仕上げた。内容量35g、参考小売300円（税別）。販売予定数1000㌜（100袋入り）。