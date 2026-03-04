KATEが仮面ライダーを塗り替えた - 女性版ライダー描くムービー公開

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、日本を代表する特撮コンテンツ「仮面ライダー」と、ファッションやカルチャーを世界へ発信するニュースメディア「WWDJAPAN」との初の共創プロジェクトを実現。取り組みの一つとして、KATEオリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」を制作。3月2日より、日本国内に加えアジア地域へ向けて公開された。

本プロジェクトは、ビューティ×ヒーロー×ファッションという異なるジャンルの3者がタッグを組むことで、これまでにない新しいカルチャーの創出を目指すというもの。

公開されたショートムービーは、新たに誕生した女性版仮面ライダー1号“仮面ライダーアインズ”を描くオリジナルストーリーを通して、ケイトが掲げる「NO MORE RULES.」の思想を映像化した作品。なお、仮面ライダーがメイクアップブランドとコラボレーションした特別映像を発表するのは初の試みとなる。さらに、I Don’t Like Mondays. による書き下ろしの楽曲が作品の世界観を力強く彩っている。

さらに本プロジェクトでは、もう一つの取り組みとして、「WWDJAPAN」とともに、「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」を制作。ケイトオリジナルSHORT MOVIEが 「強く、美しく、HENSHIN」をテーマに感情を揺さぶる物語であるのに対し、こちらはファッションの力によるビジュアルのかっこよさを追求した、よりスタイリッシュな映像作品となっている。

2つの映像は異なるアプローチで制作されており、“自分を変えたい”と願う人の背中を押すメッセージが込められている。

■KATE（ケイト）オリジナルSHORT MOVIE「HENSHIN THE FIRST」本編：http://youtube.com/watch?v=HJsWhXAAzGM30秒：http://youtube.com/watch?v=tds4qa006lQ

■「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」近日公開予定

■特設サイト：https://www.nomorerules.net/special/kamen-rider/