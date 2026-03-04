「筋トレとかも…」「背中がかっこいい」W杯優勝メンバーが明かす！ なでしこMF、日本時代からの“別格の強さ”「そりゃシティで活躍するよね」【女子アジア杯】

「筋トレとかも…」「背中がかっこいい」W杯優勝メンバーが明かす！ なでしこMF、日本時代からの“別格の強さ”「そりゃシティで活躍するよね」【女子アジア杯】