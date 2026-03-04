タテ読みマンガアワード 2025開催 ぱーてぃちゃんとINI・佐野雄大の特別賞など受賞 コミックナタリー
マンガやアニメ専用のニュースサイト「コミックナタリー」は2月18日、都内で「タテ読みマンガアワード 2025」を開催した。コミックナタリーが12月1日から22日まで好きなマンガ投票を行い、約12万票の中で一位に輝いた作品の授賞式を行ったほか、ゲスト審査員に、芸人のぱーてぃちゃんとINIの佐野雄大さんを迎え、審査員特別賞を受賞した後は、「みんなで描け！タテ割りドローイングゲーム」などを行った。
はじめに、コミックナタリーの坂本恵編集長は「１メディアがこのようなアワードを立ち上げるのは珍しいと思いますが、新たな作品との出会いの場ができたら嬉しいとの思いで、ガイド的な役割が果たせたら有り難いです」と挨拶した。
コミックナタリーが12月1日から22日まで好きなマンガ投票を行った結果、約12万票の中で国内作品部門の第一位となったのは「お求めいただいた暴君陛下の悪女です」。
この作品を読んだ佐野は、「まさに目には目を歯には歯をと言わせる復讐劇で、我慢しないといけないシーンでも容赦なく復習していくシーンは爽快！絵もセリフも全てが美しい作品なので、ぜひ皆さんに読んでもらいたいです」とコメントした。
海外作品部門第一位の「今世は当主になります」で、すがちゃんは「一度死んでしまった主人公が転生して蘇理、一族を知恵でボコしあっていくのが面白い」と話した。
事務局特別賞ストーリー賞は「コータロー君は嘘つき」、事務局特別賞キャラクター賞は「ラスボス少女アカリ〜ワタシより強いやつに会いに現代に行く〜」、事務局特別賞演出賞に「四度目の夫」がそれぞれ受賞された。
ゲスト審査員特別賞で、ぱーてぃちゃん賞を受賞したのは「俺だけ最強超越者〜全世界のチート師匠に認められた〜」。13年前からタテ読みマンガが好きなすがちゃん最高No.１は、「元々最強系が好きで、特に吹き出しのセリフが面白い。3人で選んだのですが、目指す夢があって、途中で挫折したり色々とあるが、主人公の中に106人の超越者が入っていて、最後まで諦めない姿に共感します。チート強にとにかく強いのが好きですね」と語った。金子きょんちぃは、「師匠の絆はうちらにも通づるところがあり、ぱーてぃちゃんを家族だと思っているので、大変な時には助け合うのも共感できますね」と話した。会場には、原作の江藤俊司先生も登壇し、106人の登場人物の誕生秘話などを明かした。
江藤先生は「最初の30人くらいまでは設定するのはキツかったが、打ち合わせを重ねるうちに、ポンポンと登場人物が浮かんできて106人になりました。この106人という数字はもしかしたら意味があるかもしれないですね」と明かした。
INI・佐野雄大賞を受賞した「枯れた花に涙を」について佐野は、「僕は元々苦悩のあるラブストーリーが好きで、人生の輝きを失う主人公のジュリのこれからの人生が気になって読みました。リアルな心境を考えたり、ドラマチックな場面も魅力で展開がきになる作品。いい意味で飾り気がなく絵もタッチも好みでこの作品を選びました」と話した。
また、2026年4月に「枯れた花に涙を」の単行本発売の発表を聞いた佐野は、「ほんとですか？今月イチで嬉しい」と興奮し、信子に「まだ半月しか経ってないけどね」と突っ込まれる場面も。
「みんなで描け！タテ割りドローイングゲーム」では、ワードが書かれているクジを引き、「天才の魔王」をテーマに、佐野は目の部分、すがちゃんは鼻の部分、信子は髪の毛、きょんてぃは口をそれぞれ描き、４５秒間で完成させた。完成した絵を見て、すがちゃんは「これじゃおどるポンポコリンのたったたらりらおじさんだよ」と突っ込み、大爆笑に。江藤先生は、4人の絵を見て「全体的にはまとまっていますね、誰かのTシャツにします」と笑いを誘った。
最後に、タテ読み漫画の楽しみ方について、佐野は「夜ベッドに入ってベットランプだけつけてマンガを読むが、さらに部屋全体を真っ暗にしてマンガに没頭するのが至福のとき」と語り、すがちゃん最高No.１は、「タテ読みマンガを読んでいて一番の至福な時は課金するときと、やらなきゃいけない仕事を無視して読むマンガはたまらないから、ぜひ皆さんもやってみてください」と勧めた。
