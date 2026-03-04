海外大手が北中米W杯パワーランキングを発表！「アジアでの強さは疑いようがない」日本はぎりぎり… 遠藤航に大注目
北中米ワールドカップの開幕まであと100日。米大手スポーツメディア『ESPN』が、現時点での「ワールドカップ2026のパワーランキング」を発表した。
同メディアはまず「今夏の祭典を取材するESPN FC記者全員と、世界各国の記者を対象に調査した。彼らが現時点で最強と考える上位15か国だ」と説明。格付け方法を示した上で、１位から15位を公開したなか、日本は15位に入り、アジア勢で唯一ランクインした。
森保ジャパンは海外からどう見られているのか。『ESPN』はこう説明している。
「ランキングに滑り込んだのは、サムライブルーだ。アジアでの強さはほぼ疑いようがないが、真のワールドカップ準備度を測るのは、３月末に行なわれるスコットランド、イングランドとの親善試合だ。とはいえ、チーム全体の働きと個人の技術で過去２大会とも16強入りしているように、今大会も彼らは激しく戦うだろう（前回大会でドイツやスペインを破り、グループ首位通過した実績がその実力を物語っている）。
ただし、キャプテンの遠藤航が戦列を離れる可能性は、今大会の難度を高める要因となる。リバプール所属のMFは足首の手術を受けた。夏の大会出場が危ぶまれる状況だ」
なお、今回『ESPN』が発表した「ワールドカップ2026のパワーランキング」は以下の通り（括弧内はFIFAランキング）。
１位 スペイン（１）
２位 フランス（３）
３位 アルゼンチン（２）
４位 イングランド（４）
５位 ブラジル（５）
６位 ポルトガル（６）
７位 ドイツ（10）
８位 オランダ（７）
９位 モロッコ（８）
10位 コロンビア（14）
11位 ベルギー（９）
12位 ノルウェー（32）
13位 セネガル（12）
14位 クロアチア（11）
15位 日本（19）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
