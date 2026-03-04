「日本サッカー衝撃の真実」名門の不祥事にアジア騒然「稀代のスキャンダルだ」「前例がない捜査」
流通経済大学は３月３日、公式サイトを更新。「本学男子サッカー部員の違法薬物使用が疑われる事案について」と題し、片山直登学長の名義で次のように発表した。
「このたび、本学男子サッカー部寮において、違法薬物の使用が疑われる事案を把握し、茨城県警に相談を行いました。これに伴い、男子サッカー部寮における家宅捜索を含めた捜査を受ける事態となりました。こうした事態が生じましたことで、広く関係者の皆様にご心配・ご迷惑をおかけ致しておりますことを深くお詫び申し上げます」
大学サッカー界の名門による不祥事に海外メディアも騒然。中国の『懂球帝』は「日本のサッカー名門校、流通経済大学サッカー部の部員が寮内で薬物を使用していたことが発覚し、同サッカー部は活動停止処分を受けた」と報じた。
また、韓国メディア『BEST ELEVEN』は「170人のプロを輩出した日本の名門サッカー部が大麻スキャンダル」「日本大学サッカー界で現役選手が大麻事故を起こす稀代のスキャンダルだ」と報道。
同じく韓国の『スターニュース』も「日本サッカー衝撃の真実。60年の歴史を誇る名門サッカー部が無期限資格停止となった」と伝えている。
「60年以上の歴史を誇る日本の大学サッカーの強豪校、流通経済大のサッカー部が、衝撃的な薬物スキャンダルに巻き込まれた。選手５人が寮で大麻を吸引していた疑いが発覚し、前例のない警察の強制捜査に至った」
中国、韓国とも、他のメディアも続々と報じており、衝撃の大きさを物語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
「このたび、本学男子サッカー部寮において、違法薬物の使用が疑われる事案を把握し、茨城県警に相談を行いました。これに伴い、男子サッカー部寮における家宅捜索を含めた捜査を受ける事態となりました。こうした事態が生じましたことで、広く関係者の皆様にご心配・ご迷惑をおかけ致しておりますことを深くお詫び申し上げます」
また、韓国メディア『BEST ELEVEN』は「170人のプロを輩出した日本の名門サッカー部が大麻スキャンダル」「日本大学サッカー界で現役選手が大麻事故を起こす稀代のスキャンダルだ」と報道。
同じく韓国の『スターニュース』も「日本サッカー衝撃の真実。60年の歴史を誇る名門サッカー部が無期限資格停止となった」と伝えている。
「60年以上の歴史を誇る日本の大学サッカーの強豪校、流通経済大のサッカー部が、衝撃的な薬物スキャンダルに巻き込まれた。選手５人が寮で大麻を吸引していた疑いが発覚し、前例のない警察の強制捜査に至った」
中国、韓国とも、他のメディアも続々と報じており、衝撃の大きさを物語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」