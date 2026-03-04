平日正午に届いた【ご報告】　競泳女子の五輪金メダリストが結婚発表　「これからの人生ずっとあなたを幸せにします」というメッセージも

自身のXで結婚を発表した大橋悠依さん(C)産経新聞社

2021年東京五輪の競泳女子個人メドレー2冠を達成し、24年に現役を引退した大橋悠依さんが3月4日、自身のXを更新。【ご報告】と題して、結婚を発表した。

大橋さんは「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍しました」と指輪の絵文字を添えながら報告。「目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします」と記した。

正午に投稿したXでは、3枚の写真を公開。テーブルの上に置かれた婚姻届と結婚指輪のカットに加え、夜の東京タワーを望める室内で、淡いピンクのバラを中心にした大きな花束を前に、穏やかな表情を浮かべる大橋さんの姿も収められている。花束には「Will you marry me？（結婚してくれますか？）」と書かれたカードが添えられており、プロポーズの瞬間を思わせるロマンチックな場面だ。