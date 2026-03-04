「もうひとりの相方」元尼神インター・誠子、美女とのツーショット公開！「色んな現場を一緒に走って」
元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんは3月3日、自身のInstagramを更新。美女とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】元尼神インター・誠子＆「もうひとりの相方」のツーショット
また「東京の色んな現場を一緒に走って、番組やイベントに合ったお衣装を一緒に選びました」と思い出を振り返った誠子さん。そして「ありがとう。何度言っても言い足りないです」と感謝しています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】元尼神インター・誠子＆「もうひとりの相方」のツーショット
「吉本時代のスタイリスト」とのツーショット誠子さんは「もうひとりの相方。吉本時代のスタイリスト、みっちゃん」と紹介し、5枚の写真を投稿。美女とカフェで食事を楽しむ様子を載せています。1枚目はツーショットですが、とても仲が良さそうです。
「吉本退所したときと同じ」誠子さんは1日の投稿で「京都に移住するの楽しみと不安と寂しさが全部100パーセント」「吉本退所したときと同じ これは、冒険のときの気持ち」と、現在の心境を告白。2025年11月24日の投稿で、東京から京都へ移住することを明かしていましたが、期待と不安が入り混じった気持ちのようです。今後の近況報告も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)