音楽グループ「ザ・ワイルドワンズ」が、4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。メンバーの鳥塚しげき（78）が、過去に胃がんを患っていたことを明かした。

同番組には、オリジナルメンバーの鳥塚しげき、島英二、植田芳暁と、2015年に亡くなったリーダー・加瀬邦彦さんに代わって加入した、加瀬さんの次男・加瀬友貴が登場した。

食事中のオフショットが紹介されると、友貴は「だいたい話をしてるのが、薬の話とか、今度どこの病院に行ったとか、そういう話が多いですね」と笑わせた。

この日、スリムな白いパンツ姿で登場したメンバーに、司会の黒柳は「全然お腹が出てないのが凄いって言ったんですけど、気をつけてらっしゃる？」と質問した。

これに植田は「僕はジムには行ってないですけど、ずっとドラムをやってることもあるし歌を歌うから、自宅で簡単にできるものを」といい、「ツアーの時はマットを持って行って、腹筋・背筋っていうのは50年ぐらいやってる」と明かした。

しかし鳥塚は「僕はまったくやってないんですけど」と切り出し、「胃がんをやりまして、2003年に」と告白。「それで胃を4分の3取った。一生懸命食べようと思って食べてるんですけど、そこまで食べられない。だから太りようがない」と苦笑いしていた。