ユニクロは、最適な一色が見つかる、定番リネン40色超のカラーパレット「2026年春夏ユニクロ リネンコレクションを4月3日から発売する。また、UNIQLO：C初のプレミアムリネン カプセルコレクションも同日に発売する。

クリエイティブ・ディレクター、クレア・ワイト・ケラーが提案する、上質なリネンコレクションが登場する。

ヨーロッパ産のリネンフラックスを100％使用したプレミアムリネンは、メンズ・ウィメンズ合わせて40色以上を展開。よりなめらかな肌触りが魅力のリネンブレンドは、春夏シーズンに活躍する多彩なアイテムが揃う。





なめらかな風合いと上品な光沢感を兼ね備えたプレミアムリネンシャツは、春夏にふさわしい快適な着心地が特徴。手作業によるネップ除去と丁寧な仕立てによって、高い品質を実現した。今季は、軽やかに羽織れるボクシーシルエットのスキッパーシャツが初登場する。リネンブレンドシリーズは、リネンとレーヨンを掛け合わせたやわらかな肌触りが魅力のイージーショーツをラインアップに加え、夏の装いに新たな選択肢をもたらす。

ベーシックなアイテムに加え、UNIQLO：Cからプレミアムリネン100％採用の特別なカプセルコレクションが登場する。洗練されたエレガンスを演出するウィメンズのテーラードジャケットは、一枚でも完成度の高い装いに。同素材のベストやワイドシルエットのボトムスと合わせてスリーピースでも楽しめる。メンズのシャツジャケットは、ワークウェアにインスピレーションを得た軽やかな着心地が魅力となっている。シンプルなワイドテーパードシルエットのリネンパンツは、デザイン性と快適な履き心地を両立する。

［小売価格］

ウィメンズ

アウター：4990円〜9990円

パンツ：6990円

MEN

アウター：7990円

シャツ：3990円

パンツ：5990円

［発売日］4月3日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja