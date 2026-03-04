女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが4日までに更新され、作中に登場した料理を公開した。

同番組は「トキのためにタカさんが作ってくれたハーベストスープをご紹介」とコメントし、「人参、大根、白菜、玉ねぎ、かぼちゃ等、野菜の栄養と旨味がたっぷり。サラッとした口当たりで飲みやすい西洋風スープです。ロバートさんの家に代々伝わるスープをイメージして作られているそうです」と作中登場料理について明かした。

3日に放送された第107話では、体調があまり優れない日々を送っているトキがヘブンの同僚・ロバートの日本人妻であるランのもとを訪れ、ロバート邸の女中・タカがランの体調不良の際に作ってくれるという「ハーベストスープ」を飲み、喜び笑顔になったシーンがあった。

この投稿に、ファンからは「美味しそうですね」「おタカさん、気遣いの方ですね」「私も飲みたくなりました」「心身共に温まりますね」「今で言うコンソメスープみたいな？」「レシピが知りたい！」「ばけばけごはんレシピ集、出ないかな」などの声が寄せられている。