Netflix実写版『ONE PIECE』ウソップがS.H.Figuartsに登場! チョッパー「嬉しくねーぞ!」顔パーツも付属

Netflix実写版『ONE PIECE』ウソップがS.H.Figuartsに登場! チョッパー「嬉しくねーぞ!」顔パーツも付属