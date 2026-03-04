カルビーは、プロ野球全12球団の有名選手のカード2枚が付いたポテトチップス「プロ野球チップス」の新商品「2026プロ野球チップス」（うすしお味）を4月27日から発売する。第1弾のカードは全129種類。

「プロ野球チップス」は、1971年に発売したカード付きお菓子「仮面ライダースナック」の後を継ぎ、1973年に「プロ野球スナック」として誕生した。その後、中身を「ポテトチップス」に変更し、パッケージデザインやフレーバーを変えながら、長年にわたり多くの消費者から支持を得ているという。カードデザインも時代に合わせて変更し、これまでに数多くの有名選手がカードとして登場している。昨年は第1弾〜第2弾までで計240種類のカードを発行し、消費者に楽しんでもらった。

今年もプロ野球シーズン（3月27日開幕）開幕後の盛り上がりに合わせ「2026プロ野球チップス」の第1弾を発売する。昨シーズンの熱戦を振り返り、今シーズンへの期待を膨らませられるようなカードを揃えた。プロ野球ファンはもちろん、野球が好きな子どもたちにも楽しんでもらいたい商品になっている。

第1弾の注目のカードとして、昨シーズン、最優秀選手賞（MVP）初受賞の佐藤輝明選手（阪神タイガース）、L.モイネロ選手（福岡ソフトバンクホークス）や、期待の最優秀新人賞の荘司宏太選手（東京ヤクルトスワローズ）、西川史礁選手（千葉ロッテマリーンズ）等が「タイトルホルダーカード」で登場する。

また、惜しまれつつユニフォームを脱いだ中田翔選手、長野久義選手、森唯斗選手、川端慎吾選手らが「レジェンド引退選手カード」でキラカードになっている。これまでに所属した球団のユニフォーム姿が入った特別仕様になっている。

［小売価格］145円前後（税込）

［発売日］4月27日（月）

