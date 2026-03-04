日本野球機構（NPB）は4日、株式会社NPBエンタープライズや日本プロ野球選手会と共同で、2026WBCに参加する日本代表選手らを守る誹謗中傷検出システムの導入を発表しました。

NPBによると、昨今のオンライン上での誹謗中傷の急激な増加を受け、侍ジャパンの監督・コーチ・選手ら、またその家族に及ぶ危害から守るため、そして何よりも選手が安心して競技に集中し、力を発揮できる環境づくりのために誹謗中傷検出システムを導入。検出に用いられるのは、Signify Group社(英国)の AIを活用した誹謗中傷検出・通報支援サービス「Threat Matrix」で、主要なSNSの公開投稿をモニタリングし、選手や監督、その家族に対する不適切な発言を検出します。

そして検出された場合は、SNS各社への通報や削除申請、関係各所との情報共有、ダイレクトメッセージ（DM）への対応、必要に応じた証拠化・関係機関との連携・支援を通じて、発信者情報開示請求や刑事手続に必要な証拠保全を実施し、再発防止を図るとしています。

このシステムが、過去に「FIFAワールドカップカタール2022」や「ラグビーワールドカップフランス2023」など、世界的規模の大会で使用された実績があることから、今大会での導入となりました。