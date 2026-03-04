落語家の春風亭一之輔が３日に更新したＸで、ホテルの朝食でオーダーがうまく通らなかったことを投稿した。

一之輔は「朝食ブュッフェで『メインを選んでください』と言われオムレツを選ぶもなかなか出てこず、のんびり食べながらもお腹が膨れたので『通ってないならもう要りませんよ』とやんわり断り、それなら残りのご飯でビーフカレーをと、食べてみたら案外美味しく、いい朝食だったと満足して帰ろうとしたら」投稿。

続くＸで、ホテル側が「誠に申し訳ございません！遅くなりましたが、よろしければ…」とオムレツを持ってきたという。「ホワイトソースがかかったけっこう重厚なヤツ」をテーブルに置かれ、一之輔は「要らないって言ったのに……」と思いつつも「フードロスになるのは嫌なので無理矢理食べたけど、味はそれほどでもなかったが、ひな祭りに免じて許してやる」と結局すべて平らげたことを投稿した。

ファンから「一之輔さん太っ腹」「一之輔さんは、テレビではあんな感じだけどほんとにお優しい方なんだよね」「いい人なのに 誰か座布団あげて欲しい…」などのコメントが見られた。