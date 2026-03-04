競泳女子で２０２１年東京五輪個人メドレー２冠の大橋悠依さんに対し、各方面の著名人から歓喜の声が相次いでいる。

一昨年に引退した大橋さんは、後身の指導にあたりつつ、さまざまな分野で活動中。４日には自身のインスタグラムで「ご報告」と題した上で「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。目標に向かって真っ直ぐな彼を見習いながらこれまで通り一生懸命やるべきことに励みつつ、笑顔溢れる毎日を過ごしていきたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。（原文ママ）」とつづった。

この投稿には多くのアスリートが喜びのコメントを寄せた。女子平泳ぎで五輪２大会代表の青木玲緒樹さんは「悠依ちゃんおめでとう！！！お花もとっても素敵」、陸上女子１００メートル障害で東京五輪代表の寺田明日香さんは「きゃぁぁぁ！！！おめでとう過ぎる！！お幸せに」、女子レスリング４８キロ級でリオデジャネイロ五輪金メダルの登坂絵莉さんは「おめでとうございます」と祝福した。

芸能界からはシンガー・ソングライターの足立佳奈が「ゆいちゃん！！本当におめでとうございます」、日本テレビの徳島えりかアナウンサーが「悠依ちゃん！！おめでとう。末永くお幸せに」、タレントのおのののかは「おめでとうございます」などと反応している。