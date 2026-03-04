TOMORROW X TOGETHER、新ALカムバックショーケース開催決定！タイトル曲を初披露へ

TOMORROW X TOGETHERがカムバックショーケースを開催する。

TOMORROW X TOGETHERは3月4日、Global Superfan Platform「Weverse」を通じて、8th Mini Album『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のカムバックショーケースの開催を発表した。

ショーケースはアルバムリリース当日である4月13日20時から韓国の高麗（コリョ）大学ファジョン体育館で開催される。

TOMORROW X TOGETHERはショーケースを通じ、新アルバムのタイトル曲のステージを初披露すると共に、アルバム制作の裏話を直接伝えながらファンとカムバックの喜びを分かち合う見通しだ。このショーケースはオンラインストリーミングも実施される。

再契約後、初のカムバックということもあり、世界中のMOA（ファン名）と共に過ごす意味深い時間になるものと期待されている。

また先日公開された新アルバムのトレーラーは、白黒の映像と蛍光色の棘の木の強烈なコントラスト、全身が棘で覆われたシルエットなど、象徴的なシーンで注目を集めた。

メンバーが朗読した韓国のフォークグループTowner & Town Chiefの「가시나무（カシナム/棘の木）」の歌詞は、さまざまな解釈や考察を生み出し、カムバックの雰囲気を盛り上げている。

本日（3月4日）でデビュー7周年を迎えるTOMORROW X TOGETHERの新たな物語に関心が集まっている。

なお、TOMORROW X TOGETHERは4月13日18時に8th Mini Album『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースする。