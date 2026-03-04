家系ラーメンがピザになって登場　吉村家監修「横浜家系ラーメンピザ」発売 【ピザハット】

宅配ピザ･チェーンの「ピザハット」は、3月4日から3月31日までの期間限定で、新商品『家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ』を発売する。

「家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ」は、1974年創業の家系ラーメンの元祖「吉村家」が監修した。豚骨ベースに鶏ガラを合わせ、鶏油の風味を効かせたオリジナルソースを開発。チャーシュー、ほうれん草、のりをトッピングして“家系体験”を再現している。さらに、卓上調味料をヒントにした特製「にんにく酢」を添付し、濃厚な味わいにキレを加える味変も楽しめる。

開発にあたっては、吉村会長が試食･監修を行った。焼成によって風味が引き立つほうれん草や、別添えの「きざみ海苔」が、醤油の効いた濃厚なソースと絶妙に調和し、吉村家らしいアクセントを加えている。

吉村家・吉村会長が監修した「横浜家系ラーメンピザ」

〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉

販売期間: 2026年3月4日(水)〜3月31日(火)

販売: 全国のピザハット店舗(一部を除く)

◆ 家系総本山 吉村家監修 横浜家系ラーメンピザ

(Mサイズ･クリスピー生地限定)

価格:

お持ち帰り: 2,230円

通常(配達): 3,190円