大谷翔平がナンバー１！米スポーツ専門局「Ｆｏｘ Ｓｐｏｒｔｓ」が３日（日本時間４日）、独自に選定したＷＢＣに出場するＭＬＢ選手トップ１０を発表した。

「今年のワールド・ベースボール・クラシック出場選手のベストプレーヤーは誰？ われわれが１０位までランク付けしてみた」と公式Ｘで投稿。取り上げた記事では「この大会にはＭＬＢの精鋭が勢ぞろいしている」として、投打の２６選手をピックアップしている。

その中で、トップに立ったのが侍ジャパンを代表する大谷翔平。「今回の大会では彼は投げない」としながらも、堂々と１位にランクインした。「大谷に比肩しうるＭＬＢ史上唯一の選手は、ベーブ・ルースだ。つまり、大谷はプロスポーツ界において、世代を超えた歴史的才能なのだ」とした。

侍ジャパンのエース・山本由伸が６位にランクイン。「山本がＭＬＢ屈指の先発投手になるのに要した時間は約６秒だった」と、選出が容易だったことを表現した。投手としてはトップ３の仲間入りをした形だ。

２０２５年にナ・リーグトップの５６本塁打を放ったＫ・シュワバー内野手については「純粋にパワーだけでランキングするならば、シュワバーが恐らくこのスポーツのナンバーワンだろう」としたが１１位に選出しており、トップ１０のレベルの高さがうかがえる。鈴木誠也外野手ら他の侍メンバーはトップ２６には入っていなかった。

トップ１０は以下の通り。

１位 大谷翔平投手 日本代表 ドジャース

２位 Ａ・ジャッジ外野手 米国代表 ヤンキース

３位 Ｔ・スクバル投手 米国代表 タイガース

４位 Ｐ・スキーンズ投手 米国代表 パイレーツ

５位 B・ウィット内野手 米国代表 ロイヤルズ

６位 山本由伸投手 日本代表 ドジャース

７位 V・ゲレロ外野手 ドミニカ共和国代表 ブルージェイズ

８位 J・ソト外野手 ドミニカ共和国代表 メッツ

９位 C・ローリー捕手 米国代表 マリナーズ

１０位 Ｒ・アクーニャ外野手 ベネズエラ代表 ブレーブス