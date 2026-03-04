シンプルなノートに、あえて手間をかける。既製品に“自分の好き”を足し算する。効率やタイパが叫ばれる時代に、Ｚ世代はなぜアナログな「デコ」に没頭するのか。その背景には、自己肯定感を自ら設計するという明確な意思があった。

Ｚ世代特化のシンクタンクＺ−ＳＯＺＯＫＥＮ（Ｚ世代創造性研究所）（運営：Ｆｉｏｍ合同会社）が、全国の１８〜２４歳３８４人を対象に実施した調査によると、デコによって「自己肯定感・モチベーションが向上した」と回答した人は７２％に上った。さらに６５％がデコを「自己表現の重要な手段」と認識。認知度は８６％、経験者も６１％と、文化として定着している実態が浮かぶ。

デコをする理由の１位は「オリジナリティを出したい」（６０％）。「可愛くしたい」（５２％）が続き、既製品をそのまま使うのではなく、“自分仕様”に再編集する志向が鮮明だ。推し活グッズをデコる人は７７％、学校用品も３６％に広がる。

完成品よりも制作過程を楽しみ、ＳＮＳで共有する。無地という“余白”を選び、自分の価値観で埋める。その行為自体が、Ｚ世代にとっては日常を肯定する装置となっている。企業に問われているのは、完成度ではなく「仕上げられる余白」をどう提供できるかだ。