４日、北京の人民大会堂で開かれた第１４期全人代第４回会議の記者会見。（北京＝新華社記者／李鑫）

【新華社北京3月4日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見が4日、北京の人民大会堂で開かれた。婁勤倹（ろう・きんけん）報道官が会議の議事日程と全人代関連活動について国内外の記者の質問に答えた。

４日、第１４期全人代第４回会議の記者会見を取材する記者ら。（北京＝新華社記者／金立旺）

４日、第１４期全人代第４回会議の記者会見に臨む婁勤倹氏。（北京＝新華社記者／王曦）

４日、第１４期全人代第４回会議の記者会見に臨む婁勤倹氏。（北京＝新華社記者／李鑫）

４日、第１４期全人代第４回会議の記者会見で質問する記者。（北京＝新華社記者／金立旺）

