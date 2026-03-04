相川七瀬、ドラマー次男の高校卒業を報告 制服姿の記念ショット添えしみじみ「最後のホームルーム泣けた」
歌手の相川七瀬（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。「りおの高校の卒業式」「最後のホームルーム泣けた」と次男でプロドラマーとして活動するRIOさん（18）の高校卒業を報告し、制服姿の近影などの“卒業ショット”を公開した。
【写真】「おめでとうございます」制服姿のRIOさんの“顔出し”ショットなど
相川は、小学校から知るRIOさんの幼なじみや、共に横浜スタジアムに通った友人たちの成長に目を細め「みんな立派になりました」としみじみとした様子でつづった。
また、今回は自身が「卒業委員」を務めたことも告白。小学校の頃に委員を担当した際は、コロナ禍で思うような活動が叶わず悔しい思いをしたが、今回その“リベンジ”を果たし「とても感動しました」と達成感をにじませた。12年間にわたり苦楽を共にした母親たちとの絆についても、「良い人間関係に恵まれて幸せでした」と感謝を述べている。
相川家にとって、この3月は特別な1ヶ月になるようで「今月は長男の卒業式と私の卒業式もあり、我が家は卒業式バブルです。笑」と明かしていた。
コメント欄には「おめでとうございます」「素晴らしい」「益々の活躍楽しみ」「ほんとあっという間でびっくり」など、祝福の声が多数寄せられている。
相川は2001年2月に一般男性と結婚。同年9月に長男（24）、07年9月に次男、12年9月に長女（13）が誕生するも、昨年9月に離婚を発表した。
