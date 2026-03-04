森七菜、仲良くなって黒川想矢を「想矢」呼び MCからツッコまれて照れ「改めて言われると恥ずかしい」
俳優の森七菜、黒川想矢が4日、都内で行われた『GEMNIBUS vol.2』の完成報告会に参加した。
【集合ショット】圧巻…森七菜＆山崎天ら豪華キャストが集結
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。その取り組みの1つとして複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』が誕生。2024年6月に4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』が公開となった。
2週間限定公開ながら満席が続出。盛況を受け、上映延長した。その反響を受け、第2弾『GEMNIBUS vol.2』が3月6日から1週間限定公開。本作にラインアップされたのは、ロードムービー、SF、ホラー、サスペンス、アニメーションなど、ジャンルも表現手法も異なる6人の新鋭監督による珠玉の傑作選となる。
『青い鳥』は、若き女性写真家として注目を集める増田彩来監督の商業監督デビュー作品。数多くの著名アーティストのMVを手がけるなど表現の幅を広げる一方、初監督作品『カフネの祈り』では、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2024」のオーディエンスアワードにてグランプリを受賞した。
増田監督の根底には、「撮ること」への狂気的とも言える執着がある。本作は、その衝動と葛藤に真正面から向き合い、監督自身の内面から生み出されたパーソナルフィルム。主演の女性写真家の役を演じるのは森。旅を共にする少年役には黒川を迎えた。雄大な北海道の大自然を舞台に描かれるロードムービーとして、人と人との分かり合えなさと、それでもなお誰かとつながろうとする切実な願いを描き出す。
撮影を振り返ると森は「撮影自体はそんなに長くなかったんですけど、その代わり本当すごい濃い時間、旅でした。北海道で撮影したんですけど、そんな旅ができて想矢ともすごく仲良しになれた感じがして楽しかったですね」とにっこり。“想矢”と呼べるほど仲良くなったことを司会から指摘されると森は「はい」としつつも「改めて言われるとちょっと恥ずかしい」と照れた。
黒川は「本当にスタッフの皆さん、キャストの皆さんともすごく仲良く撮影できて、その温かさが演技している時にも感じのものがあって、すごく楽しかったです」と笑顔を見せていた。
この日は、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）、増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督も参加した。
【集合ショット】圧巻…森七菜＆山崎天ら豪華キャストが集結
東宝が展開する才能支援プロジェクト「GEMSTONE Creative Label」。その取り組みの1つとして複数の新鋭監督による短編作品を一本の映画として編み上げるオムニバス企画『GEMNIBUS』が誕生。2024年6月に4人の気鋭監督による4本の短編映画が集結し「GEMSTONE Creative Label」初の劇場公開となった映画『GEMNIBUS vol.1』が公開となった。
『青い鳥』は、若き女性写真家として注目を集める増田彩来監督の商業監督デビュー作品。数多くの著名アーティストのMVを手がけるなど表現の幅を広げる一方、初監督作品『カフネの祈り』では、国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2024」のオーディエンスアワードにてグランプリを受賞した。
増田監督の根底には、「撮ること」への狂気的とも言える執着がある。本作は、その衝動と葛藤に真正面から向き合い、監督自身の内面から生み出されたパーソナルフィルム。主演の女性写真家の役を演じるのは森。旅を共にする少年役には黒川を迎えた。雄大な北海道の大自然を舞台に描かれるロードムービーとして、人と人との分かり合えなさと、それでもなお誰かとつながろうとする切実な願いを描き出す。
撮影を振り返ると森は「撮影自体はそんなに長くなかったんですけど、その代わり本当すごい濃い時間、旅でした。北海道で撮影したんですけど、そんな旅ができて想矢ともすごく仲良しになれた感じがして楽しかったですね」とにっこり。“想矢”と呼べるほど仲良くなったことを司会から指摘されると森は「はい」としつつも「改めて言われるとちょっと恥ずかしい」と照れた。
黒川は「本当にスタッフの皆さん、キャストの皆さんともすごく仲良く撮影できて、その温かさが演技している時にも感じのものがあって、すごく楽しかったです」と笑顔を見せていた。
この日は、黒島結菜、吉田美月喜、香椎由宇、西野七瀬、本郷奏多、西垣匠、山崎天（櫻坂46※崎＝たつざき）、増田彩来監督、大川五月監督、村上リ子監督、西山将貴監督、関駿太監督、土海明日香監督も参加した。