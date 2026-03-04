ゴンチャ春の定番♡期間限定｢いちご杏仁｣のとろぷる食感は想像以上

ゴンチャでは、2026年2月26日より春の風物詩となっている定番の人気商品｢いちご杏仁｣が期間限定で販売中です。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリーに、阿里山ウーロンティーが重なって何度も飲みたくなります。｢いちご杏仁 ミルクティー｣、｢いちご杏仁 ジェラッティー｣、｢いちご杏仁 アーモンドミルクティー｣の3種類があり、さっそく取材してきたので紹介します。

2022年の初登場以来人気｢いちご杏仁｣

今回紹介する｢いちご杏仁｣は、2022年の初登場以来、人気の商品です。とろぷる食感の杏仁豆腐と甘酸っぱいストロベリーに、阿里山ウーロンティーが重なって春らしい味わいです。

｢いちご杏仁 ミルクティー｣、｢いちご杏仁 ジェラッティー｣、｢いちご杏仁 アーモンドミルクティー｣の3種類があり、3種類とも実際に飲んでみたので紹介していきます。

また、トッピングでは｢いちご杏仁 トッピング｣(+100円)もあります。

いちご杏仁 ミルクティー

｢いちご杏仁 ミルクティー｣(Mサイズ670円、Lサイズ760円)は、まろやかなミルクティーです。“とろぷる”食感のいちご杏仁が、フルーティーで花のような香りの阿里山ウーロンティーと相性抜群です。

見た目も春らしくいちご感がありかわいいです。

いちご杏仁 アーモンドミルクティー

｢いちご杏仁 アーモンドミルクティー｣(Mサイズ720円、Lサイズ810円)は、香ばしさがおいしいアーモンドミルクティーです。阿里山ウーロンティーの華やかな香りとアーモンドの香ばしさが相性抜群です。

追加トッピングは1つまで可能なので、パール(タピオカ)を追加してみました。(＋90円)“とろぷる”食感とタピオカは相性抜群です。

いちご杏仁 ジェラッティー

｢いちご杏仁 ジェラッティー｣(700円)は、シャリッとした食感が特徴的なフローズンティーです。

フローズンのシャリシャリとした食感と杏仁のぷるぷる感が両方楽しめておいしいです!

絵がつながる限定カップシール

カップシールは、隣り合わせると絵がつながる限定デザインです。特別なデザインはとてもかわいいですね。このカップシールを撮影してSNSへ投稿すると、ゴンチャのドリンクが楽しめるドリンクTicketが抽選で当たるキャンペーンも開催中です。※詳細は公式サイトをご確認ください。

いかがでしたか。｢いちご杏仁｣を購入すると、｢いいお茶しよう｣をテーマにしたオリジナルデザインのステッカー1枚が貰えるキャンペーンも開催中です。

※先着順につきなくなり次第終了のため、すでに配布が終了している場合もあります。

とろぷる食感がたまらない春の定番｢いちご杏仁｣を飲んで、ぜひ春を先取りしてみてください。

取材協力/ゴンチャ