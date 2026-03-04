¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¿÷º×¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ½Õ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö²ÖÊ´¾É¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
NHK¤Î¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡Ù¤Ç¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢ALS¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤È¶á¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡Û¡¡À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡¡Ö¿÷º×¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ½Õ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö²ÖÊ´¾É¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¿÷º×¤ê¤òÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤Æ½Õ¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¢ö¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤«¤ê¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤Ü¤ó¤Ü¤ê¤Ë¡Á¢ö¡¡¿÷º×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¡£³·î¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¨Àá¤ÎË¬¤ì¤òµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²ÖÊ´¾É¤â¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¤½¤ó¤Ê»ä¤ËºÊ¤¬¹¢¤ËÎÉ¤¤¤«¤é¤È¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Î¥ß¥ë¥¯³ä¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¸ý¤«¤é¤Î°û¤ßÊª¤ÎÀÝ¼è¤â³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤ÆÌ£¤È¹á¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î´î¤Ó¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Á¡¡µ¤°µº¹¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡¡¤³¤³¤òÀÅ¤«¤Ë¾è¤ê¤¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¸ú¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¡¡Á¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î10Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û