大リーグ公式サイト「MLB.com」は3日（日本時間4日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝国を予想する記事を掲載。侍ジャパンは決勝でドミニカ共和国に敗れ、準優勝と予想された。

同サイトのマイケル・クレア記者が執筆した記事で、1次ラウンドC組は日本と台湾が突破すると予想。日本のメンバー２管しては「2023年ほど強力ではない。大谷翔平は登板せず、佐々木朗希は欠場し、鈴木誠也がメジャーリーグで1度しか守ったことのない中堅を守ると仮定すると守備力も低下している」と指摘。

それでも「前回大会をケガで欠場した鈴木が復帰したことで、今回は打線がさらに強力になる可能性がある」とし「圧倒的な強さで1次ラウンドを突破する」と予想した。

もう1枠は「若く魅力的な投手陣を擁する台湾が、オーストラリアと韓国に僅差で勝利する」とした。

そして、決勝は「ドミニカ共和国が日本に勝利」と予想。「現状では、ドミニカ共和国の圧倒的な打線とエースのクリストファー・サンチェスで日本に勝利すると予想している」と記し、ドミニカ共和国が第3回大会以来の王者に輝くとした。

もちろん、「こうした予想はあくまで予想で大きく外れることは確実だ」とあくまで予想と結び「日本は未勝利に終わり、米国の防御率は5.00を超え、チェコが優勝することも、可能性としてはあり得る」と記した。